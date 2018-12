Argentina tiene paralizado el avance de los pasos fronterizos a Chile, posibilitadores para llegar el mercado chino. Sería importante motorizar esto, dados los acuerdos firmados tras la visita de Estado del presidente Xi Jinping. Hay dos puertos francos pero no hemos avanzado en ello. A propósito de Chile, el Gobierno del ex presidente Carlos Menem resolvió todos los diferendos, incluido el de los hielos continentales, en 1999, el cual fue refrendado por ambos países. Queda pendiente la demarcación física sobre el terreno. Los gobiernos de los presidentes Kirchner no la realizó y el presidente Macri aún no lo ha hecho.