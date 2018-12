En este nuevo aniversario del último intento de golpe militar cabe rendir un sentido homenaje al ex presidente de los EEUU, George Bush (padre), recientemente fallecido, porque no obstante la grave situación que se había vivido en nuestro país decidió no suspender el viaje, según lo aconsejaban algunos de sus colaboradores, como una muestra de apoyo a la democracia argentina y a sus autoridades constitucionales, lo que ratificó en un emotivo discurso pronunciado ante la Asamblea Legislativa.