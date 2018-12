UniCABA ya no es más una intención macabra de desfinanciamiento de los institutos de formación docente (IFD) ni un capricho político del jefe de Gobierno, ni una pantalla para tapar alguna realidad que duele, ni una excusa para cerrar instituciones educativas que hacen mal su tarea. Todos esos argumentos, esgrimidos en forma insistente y de muy mal modo por muchos actores educativos durante un año entero, quedaron enterrados el 22 de noviembre pasado, cuando la Legislatura aprobó un proyecto de ley con un articulado tan claro como sencillo. Ya no se puede argumentar lo que la ley no dice o, mejor dicho, no se puede obviar lo que expresa.