Empecemos con un decálogo de los análisis y las profecías de los últimos meses de nuestro círculo rojo con respecto al G20: habrá violencia generada por la llegada de cientos de antiglobalizadores provenientes de Europa y otros lugares, el anarquismo hará sus aportes con bombas caseras e incendios, los movimientos sociales y los gremios aprovecharán la vidriera internacional para protestar y hacerse oír, las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina no están a la altura de sus pares del Primer Mundo para brindar una seguridad capilar del evento y de la Ciudad, Donald Trump seguramente cancelará su visita o se irá antes de tiempo, no habrá reunión de distensión por el conflicto comercial entre Trump y Xi Jinping, el príncipe heredero saudí no viajará, la primer británica con todos los problemas pos Brexit no encontrará el momento de asistir y menos si es en Buenos Aires, donde no llegó nunca un mandatario del Reino Unido, habrá un portaaviones de Estados Unidos en la costa, ya que no hay capacidad argentina de brindar seguridad, etcétera. Desde ya, los incidentes entre un sector de la barra brava de River y la delegación de Boca y desmanes posteriores en un operativo a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, no hicieron más que profundizar ese pesimismo. En algunos casos motivado por sincera incertidumbre y dudas, y en otros muchos por intereses políticos mezquinos.