Llámennos despectivamente "globalistas", si les gusta, pero ningún país es capaz de solucionar por sí solo las crisis generadas por el cambio climático mundial, la inestabilidad financiera global, los atentados terroristas y las migraciones internacionales. Los problemas globales requieren soluciones globales. Y desde la creación de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en la posguerra, el G20 es el primer tentativo concreto de dar respuestas globales a crisis globales. No es global sino internacional. No es tampoco democrático, ya se sabe. Sus miembros se autoconvocaron y dejaron afuera a buena parte del planeta. Sus integrantes están más ocupados en la defensa de sus intereses nacionales que en la de los bienes comunes como internet o el medio ambiente. Sus líderes fueron elegidos para actuar a nivel nacional y no para erigirse en representantes de los ciudadanos del mundo. Todo eso es cierto; pero el G20 es lo que hay, y es mucho mejor que exista que lo contrario. Por lo menos, para que los conflictos y las tensiones se expresen en discusiones y desplantes, y no en guerras.