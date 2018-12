El primero, exigencia del negacionista Donald Trump, dice que Estados Unidos no avala el acuerdo de París. Puede hacerlo por su mezcla obscena de poderío, petulancia e ignorancia que no paga costos: "No le creo", responde a los científicos de su propio gobierno que alertan un futuro económico sombrío para el impacto del calentamiento global sobre territorio norteamericano. Y también porque abandona un compromiso, al de París, solo sostenido por palabras vacías, no por hechos.