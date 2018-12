Sin embargo, replicar un enfrentamiento polarizante entre Cristina y Vidal responde a un criterio objetivo. La gobernadora tiene una imagen positiva en torno al 50% y Cristina no logra superar el 40 por ciento. Ahora bien, en la contienda por la gobernación nada parece indicar que fuese la propia ex mandataria la que, desistiendo de la carrera presidencial, se incline por el Ejecutivo provincial. Esto lleva a pensar que quien competirá contra Vidal será un candidato de Cristina. No obstante, ¿cuánto miden sus posibles candidatos? No lo suficiente, además del agravante de que la imagen positiva de un candidato no se transfiere a otro de forma automática ni directa.