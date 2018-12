De todos modos, imposibilitada o complicada para fijar tendencias y largos plazos, toda reunión del G20 conlleva un beneficio colateral nada despreciable, como es la posibilidad que tienen los primeros mandatarios de encontrarse, profundizar o iniciar la relación personal y destrabar alguna negociación o iniciar una nueva. Así, Trump y Putin tendrían el tema de los misiles intercontinentales, Trump y Xi Jinping al menos una tregua comercial, Trump y Andrés Peña Nieto la firma de un nuevo NAFTA, Recep Erdogan y el príncipe saudí por el asesinato de un periodista y, last but not least, nuestro presidente Mauricio Macri con Theresa May, felizmente incluyendo el tema Malvinas y nuevas conexiones aéreas que, en mi opinión, no me parecen del todo satisfactorias. Además, otras reuniones bilaterales, que seguramente incluirán el aumento de los cupos de compra de carne argentina por parte de China y Estados Unidos y la reapertura en Japón, o las inversiones chinas y rusas en infraestructura de nuestro país, incluyendo el boom de Vaca Muerta. Argentina puede salir muy beneficiada de estos encuentros.