El proyecto modifica el que ya había presentado el Poder Ejecutivo hace dos años y que no había tenido sanción parlamentaria, lo que indica que en Cambiemos la preocupación por este tipo de conductas no es nueva. Hay que entender de una buena vez que los barras bravas no son hinchas de clubes de fútbol, sino lisa y llanamente delincuentes que integran organizaciones mafiosas, muchas de ellas vinculadas con dirigentes del fútbol y algunos sectores de la política y el sindicalismo. Una de las mayores aberraciones de los 12 años de populismo autoritario fue el elogio de esos forajidos por parte de la entonces Presidente de la Nación, que los idealizó e impulsó una asociación que los unía con el apoyo del Estado, Hinchadas Unidas Argentinas.