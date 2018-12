Siempre ha sido así. Según la Universidad de Toronto, por ejemplo, los líderes del G20 hicieron 213 promesas en la cumbre del 2016. Muchas se cumplieron de alguna forma, muchas no, pero la mayoría no dependían del G20 para que se cumplan. Lo que es peor, el G20 se convierte en un vehículo del cinismo y la hipocresía. Los tres miembros latinoamericanos (México, Brasil y Argentina) tienen uno de los sectores laborales más rígidos del mundo, responsables de altísimos niveles de informalidad y la baja productividad. ¿Cómo se le ocurre a Argentina tratar el futuro del trabajo cuando su política es una de las más atrasadas? De la misma manera, el príncipe heredero de Arabia Saudí, país donde no se respetan los derechos de las mujeres, ¿qué dirá acerca de la igualdad de género? Por no hablar de los derechos humanos…