Sin embargo, vivir no es complejo si entendemos que la vida merece estrategia. No es solamente respirar y caminar sin ninguna conciencia del mañana y de lo que queremos alcanzar. Sobre todo, vivir implica movernos hacia lo que queremos, pero con una planificación de cómo lograrlo. Puede ser difícil si, en piloto automático, no asumes responsabilidades por nada. Entran aquí en juego eso que llaman "el azar, la suerte, el destino", que son posiciones más cómodas, pues no nos involucran en la solución y nos dejan como espectadores de nuestra propia vida.