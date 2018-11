La presencia del Asia es importante, con cinco países: China, Japón, India, Indonesia y Corea del Sur. En la primera, el liderazgo de Xi es indiscutido y asume cada vez más una posición más nacionalista que marxista. En el país no hay elecciones, pero en 2019 enfrentará reclamos estudiantiles al cumplirse dos aniversarios: el centenario de la revuelta estudiantil contra la monarquía y el medio siglo de la represión de la plaza de Tiananmén. En Japón, el primer ministro Abe ha logado encauzar la economía, no tiene adversarios políticos de envergadura y también mantiene una postura nacionalista, pese a lo cual sigue propugnando el libre comercio, pero sin confrontar con Trump. En la India, el primer ministro Modi combina el nacionalismo hindú con el liberalismo económico. Tendrá elecciones el año próximo y podría ser reelecto, cuando su país supera en población a China, y a Francia y el Reino Unido en PBI. Indonesia es un país de mayoría musulmana, que sigue en población a los tres anteriores y que está creciendo. Ha surgido un movimiento nacionalista liderado por un ex militar que desafía al gobierno. Corea del Sur vive un proceso particular, con un gobierno más pacifista que los anteriores y que aprovecha el diálogo entre Trump y Kim para avanzar en la desnuclearización y la reunificación gradual de las dos Coreas.