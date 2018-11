Hay un significado profundo en ese cambio del G20. La crisis del 2008, que provocó el proceso de revaluación del formato y de la agenda del grupo, tuvo una característica peculiar: su epicentro fueron los países centrales, revirtiendo así el discurso clásico que atribuía las crisis globales a las disfunciones políticas e institucionales de los países en desarrollo. En los años siguientes, la recuperación económica global fue impulsada por los países en desarrollo, no por las potencias económicas tradicionales. Esa constatación hecha por los países del G20 permitió el inicio del proceso de refundación del grupo, que buscó, entre otras cosas, responder a la percepción de que los países en desarrollo pueden ser el origen de las soluciones, y no solamente de los problemas globales. No es, por lo tanto, una coincidencia que la historia de esa refundación del G20 esté íntimamente vinculada con los períodos en los cuales los países latinoamericanos ocuparon su presidencia rotatoria: Brasil en 2008, México en 2012 y Argentina en 2018.