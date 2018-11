Insertar al país en el comercio global no es como enchufarnos inmediatamente en una autopista de alta velocidad. Los argentinos necesitamos, antes, transitar por un período de adaptación en el que el Estado, a través de sus políticas, ayude a crear las condiciones propicias y la sociedad civil acompañe con un cambio de mentalidad. Debemos aceptar el desafío de reinventarnos porque no existe otro camino. La no apertura al mundo contribuye a la eternización de nuestros problemas y la recurrencia de síntomas y enfermedades que nos asedian. El círculo vicioso que el Estado debe terminar es el siguiente: sobreproteger, aislar, reducir competitividad, devaluar el trabajo de los argentinos, anular posibilidades, destruir la moral del ciudadano. Reinventarnos para despertar el talento de nuestra gente y darles a nuestros bienes y servicios un lugar destacado en el mundo. Sin embargo, cualquier adaptación a nuevas reglas de juego conlleva un período de turbulencia: eso es exactamente lo que transitamos en este momento, mientras se normalizan las variables macroeconómicas y se intenta sanar el drenaje de recursos, producto de años de desmanejos fiscales.