Los elementos de nuestro país que se destacan a nivel internacional no se limitan a los recursos naturales o la economía del conocimiento. Se puede resaltar, por ejemplo, el hecho de que gozamos de la mayor población judía y musulmana de Latinoamérica, sin problemas de convivencia, o una larga tradición diplomática de búsqueda de consensos a nivel regional y global. También que nuestra transición democrática, después de una de las peores dictaduras de Latinoamérica, es un caso de estudio a nivel global. O que fuimos el primer país del continente en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, motivando una ola de discusión en toda la región. No por nada el ex presidente estadounidense Bill Clinton remarcaba que Argentina muchas veces funciona como el barómetro político de la región. Nuestra capacidad de influir, marcar tendencias, generar movimientos, para bien y para mal, no es menor.