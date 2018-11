No conocen el país ni la idiosincrasia de nuestro pueblo. No estamos en Suiza ni en Noruega. Es la Argentina, con una mayoría silenciosa harta de que una minoría violenta apegada al delito y el narcotráfico se haya hecho dueña de la situación. No es como usted dice: "No puede ser la solución militarizar un espectáculo deportivo". ¿Sabe el país que gobierna, señor Presidente? Lamentablemente habrá que hacerlo. No se puede domeñar a estos salvajes con maestras jardineras o sicopedagogos. Dos cosas: terminar con la cultura del delito y el caos, y encarcelar a los malvivientes.