Adam Smith nos enseñó que la mayor parte de las instituciones como sistemas de reglas que coordinan y organizan nuestra vida cotidiana, y nos dan prosperidad como sociedad, no son el plan de algunas pocas mentes iluminadas, sino el resultado acumulado de cientos, miles y millones de pequeñas interacciones y experiencias, pasadas y presentes, de individuos ignotos que solo buscan un poco de prosperidad para sus vidas. Esta búsqueda los impulsa a preguntarse qué es lo que podrían hacer para obtener lo que desean y a actuar en consecuencia, especializándose en una profesión, descubriendo nuevos conocimientos y tecnologías, desarrollando sus talentos. Por ejemplo, sin propiedad privada no habría mercado, sin mercado no habría división del trabajo, sin división del trabajo no habría talentos, y sin talentos no habría prosperidad ni individual, ni social.