La Justicia no termina de cerrar el círculo de la corrupción que no alcanza a tocar los fueros parlamentarios de Cristina Kirchner, por decisión del bloque peronista en general. La reciente aparición pública de la ex Presidente fue en el Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por Clacso, para convocar a "todos los sectores agredidos por el neoliberalismo". Antes de dirigir la palabra el auditorio se puso de pie siguiendo, en coro el "Vamos a volver". Propuso CFK construir un frente político y sugirió la necesidad de concretar una reforma constitucional. A la ex Jefa de Estado ya no le convence la división de poderes y, naturalmente para ella, hay que poner freno al Poder Judicial al que define como perjudicial.