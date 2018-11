La Argentina 2019 a hoy no hace explícita una alternativa para evitar votar entre dos fracasos: Mauricio Macri y Cristina Kirchner. El peronismo no cristinista no ha definido aún un candidato, quien debiese ser presentado en sociedad en un tiempo no muy lejano, entre otras cosas, porque las provincias definen sus candidatos mucho tiempo antes que la nación. La reunión del ex ministro Roberto Lavagna con la plana mayor del sindicalismo argentino despertó el interés en los sectores que piensan que el cuerpo social de esta Argentina tan lastimada debe comenzar con una concertación social y alguien que sea capaz de convocarla, y cuya columna vertebral sean políticas para lograr la ocupación de los sectores ociosos.