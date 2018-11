Aproximarse al estudio de los fenómenos sociales, económicos, políticos que nos sumergen en la penuria me resulta complejo. Son temáticas que vienen y van, pero no son invisibles nunca, muchas veces volteamos la cara para no ver. En el ir y venir, nos encontramos con querer aprehender toda esa realidad de un solo golpe. En el caso de la pobreza, tratamos de tomar una fotografía y dar por sentado que ahí se encuentra ese fenómeno, de esa manera en que observamos, es por ello que es importante señalar que la pobreza no es una sola cosa redonda.