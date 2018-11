En tal sentido, la Ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fundamentó la propuesta hecha por Macri declarando que "No es un capricho del Presidente, el que no arriesga no gana. Hay que animarse a dar pasos. Hicimos mucho para que no haya violencia en el fútbol". Alegó también que la situación cambió en los últimos dos años y ocho meses: "Siempre se hablaba de muertos y ahora ha cambiado para bien". Y remató sosteniendo que "la decisión es mostrarle al mundo que las barras y los violentos no entran al fútbol porque los tenemos en las listas de derecho de admisión".