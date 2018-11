En la cancha hasta no hace tanto se alentaba al ritmo del black spiritual, el de When the Saints Go Marching In. Esa Argentina dejó paso al show que transformó al hincha en protagonista. La TV y las redes necesitan 24 horas y el jugador no llega a esas marcas; el hincha sí, 24 x 24. Tal vez esa doble imposición del mercado, la del pase prematuro y la demanda de las redes/TV, hizo que el futbolista termine siendo un convidado de paso en el espectáculo.