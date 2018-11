La inspiración y fundamento de esta propuesta encuentra sustento en las palabras de Mariano Moreno que Fidel López difunde en su obra Historia de la Nación Argentina: "El Pueblo no debe contentarse con que sus magistrados obren bien, sino que debe aspirar a que nunca puedan obrar mal; a que sus pasiones tengan un dique más fuerte que el de su propia virtud para que delineado el camino de sus operaciones por reglas que no esté en sus manos trastornar, la bondad de su gobierno se derive no de las personas que lo ejercen, sino de una Constitución firme que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los antecesores, sin que en ningún caso les deje la libertad de gobernar mal impunemente".