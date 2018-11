Hablar de ajuste y populismo define una ideología, lo mismo que "inversor extranjero", la que ganan ellos se la llevan y esa ya no retorna. La idea de siempre es que los pobres no trabajan y ganan mucho y, en consecuencia, los bancos y sus monaguillos salen a gritar como dementes "ajustemos que los inversores se nos van". Ellos, los inversores, son la contracara de Troilo que siempre estaba viniendo pero ellos no se quedaron nunca, no somos una nación sino tan solo un mercado abierto a inversores de alto riesgo.