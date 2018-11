El (¿Honorable?) Senado de la Nación se ha convertido, por caso, en una extraña confluencia de actores, costumbres y sucesos. Ex presidentes (investigados o condenados por casos de corrupción) refugiados en su condición de miembros de la Cámara. Doctrinas que exigen la prueba diabólica de la condena firme en la sinuosa curva de las chicanas judiciales de causas eternas que terminan prescribiendo o cajoneadas en la Justicia federal. Senadores travestidos, con el atuendo del peronismo mutante, que alientan reglas garantistas no escritas del "desafuero por ahora no" tendientes al "desafuero nunca". Justificaciones vergonzantes sobre posibles persecuciones lideradas por jueces federales a los que el propio Senado les aprueba sus pliegos. Rescates e incómodas maniobras en el Consejo de la Magistratura para proteger a algunos de esos mismos jueces federales, evitando que caigan en desgracia para mantener su prodigio de favores a la clase política.