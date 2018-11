El discurso de Cristina en Ferro comenzó, como aconsejan los manuales, abriendo las puertas a todos. Quien en sus doce años de poder constituyó una Inquisición ideológica, con sus bendecidos y sus réprobos, dio la bienvenida a "los de Derecha y los de Izquierda", ya que esa distinción es "una categoría absolutamente perimida"; a los ricos y los pobres, ya que "no solamente los pobres componen el Pueblo"; a los pañuelos verdes y los pañuelos azules, porque "no puede haber una división entre los que rezan y los que no rezan… un lujo que no nos podemos permitir"; y propuso volver al poder constituyendo "un frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los agredidos por el neoliberalismo y el neocolonialismo". Braden o Perón, recargado. Después dicen que no es peronista…