Roberto Lavagna vive días intensos. No son pocos los que piensan en él para salir de este atolladero que afecta al peronismo. Esta semana tuvo un almuerzo cegetista. Parte del sindicalismo más componedor se suma a los que ven en Lavagna a un hombre capaz de "ordenar" el espacio. El ex ministro de Economía, el "candidato ordenador", se viene reuniendo con menos revuelo desde hace un tiempo con quienes quieren convencerlo de que juegue. No solo un sector de la dirigencia peronista lo mira con cariño. Parte del radicalismo desencantado también lo ha sentado a la mesa.