La educación sexual integral (ESI) es la principal estrategia de deconstrucción de una cultura que prioriza lo masculino, recluye a la mujer al ámbito doméstico y las vuelve "objetos" de posesión con los que se puede hacer cualquier cosa (hasta asesinarlas). La ESI contribuirá no solo a formar mujeres conocedoras de sus derechos sino a varones y otros géneros que no compren cuerpos, que no acosen por la calle, que no menosprecien a otros seres humanos por su condición de género, su orientación sexual o su identidad de género.