Pero Venezuela, como todo empresa condenada al descalabro por la gestión socialista, ya no podía ofrecer más. Y entonces la idea de ceder, en principios, en ideales, en doctrina, en dogma, ¡en todo! —amén de que el socialismo no es sino la ideología de los oportunistas— fue tanteada. Y de repente los gringos ya no eran los enemigos, sino los futuros aliados comerciales.