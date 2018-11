En los países más o menos serios, los jefes de Estado no pasan los fines de semana donde se les antoja, sino donde estipula el protocolo. Para colmo, Los Abrojos, ese conjunto de casas-quinta familiar donde suelen descansar no solo Macri sino también dos de sus hermanos varones, no es un lugar muy apto para implementar sistemas de seguridad. Al jefe de Estado tampoco parece inquietarlo demasiado. Quienes estuvieron allí suelen relatar que ingresar hasta la casa del ingeniero es "demasiado sencillo".