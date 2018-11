Es necesario un cambio de paradigma, el cual no ocurrirá si la sociedad no deja de premiar con sus votos los resultados inmediatos y superficiales. Si la mayoría de los proyectos públicos se concretan aplicando el filtro de ser finalizados en períodos menores al bienio y si el repago es medido solo como caudal de votos, no podremos realizar el cambio profundo que requiere la Argentina en muchos aspectos.