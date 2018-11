El presidente norteamericano no se detiene en su retórica y recientemente declaró que se terminó la "captura y liberación" para los migrantes que solicitan asilo, quienes luego no regresan para sus audiencias judiciales. "Piensan que serán liberados en nuestro país como en los viejos tiempos. No estamos lanzando. No son liberados", dijo. Señaló además que mantendría a los miles de soldados en la frontera sur "el tiempo que sea necesario" para ayudar a proteger el país, y elogió a los soldados por construir y mantener cercas de alambre de púas en la frontera.