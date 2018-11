A propósito me decía Aldo Pignanelli: "Es como ir por la ruta a 500 km/h, bajás a 350, pero la máxima es 80 km/h". La fuga de capitales en lo que va del año llega a 30 mil millones de dólares. El FMI ha desembolsado 20 mil millones de dólares en el mismo período. Me contaba Pignanelli: "A criterio de los economistas que representa, el mayor problema para Argentina en el 2019 no es la deuda. No hay que ir a default y sí, reestructurarla. El gran problema argentino es crecer". Todo indica que el Gobierno el año próximo no podrá bajar las tasas de interés a menos del 60 por ciento. Con este solo dato sin medidas alternativas, es imposible revertir la capacidad ociosa de la industria argentina que hoy es del 45 por ciento.