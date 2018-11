"Solo al 4 por ciento le interesa escuchar esas explicaciones, no hay forma de convencer a nadie de que le vas a quitar sus cosas", me aseguraba Jaime Durán Barba, el "Maquiavelo" ecuatoriano de Mauricio Macri, reforzando el dogma de que no hay que explicar nada, no se puede cambiar a la opinión pública, que no interesan los discursos, y mucho menos proponer ningún sacrificio en aras de un futuro más promisorio: una verdadera subestimación de las propias capacidades de comunicación y una gran subestimación del electorado.