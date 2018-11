Hubo una señal que anunció esto, algunos la vimos venir, otros actuaron ingenuamente. El mes pasado, cuando la doctora Carrió debió asumir la presidencia de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, en reemplazo de la diputada Graciela Camaño que dejaba el cargo, el peronismo vació la comisión y esta no pudo constituirse. El peronismo no iba a permitir que una republicana de ley presidiera una comisión que debe controlar el desempeño de los fiscales, que son los que deben acusar en un proceso. No hubo gran revuelo por ello, no hubo indignación ante la falta de compromiso de sus integrantes para constituirla. El peronismo le hizo pito catalán al oficialismo, impidiendo la constitución de esta. Ahora Camaño tiene su banca en el Consejo de la Magistratura.