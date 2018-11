Son los jueces que supimos conseguir —y no el ministro de Justicia— quienes deciden quién va preso y quién no. Es la decisión soberana de la ciudadanía argentina —y no la inoperancia de Cambiemos— la que le ha dado al peronismo la mayoría en las cámaras y las provincias. Es el voto de los argentinos —y no la voluntad de Mauricio Macri— la que mantiene al peronismo vivito y coleando a pesar de los ultrajes cometidos. Es la incapacidad del resto del peronismo de generar un candidato votable —y no las elucubraciones de Jaime Durán Barba— la que han permitido a Cristina Kirchner mantenerse como principal candidata de la oposición. No nos corran con la "falta de huevos" a los que siempre estuvimos donde había que estar. Quiero ver presa a Cristina más que nadie; por eso la denuncié en 2008, bajo insultos y amenazas, cuando las mayorías nacionales la aplaudían. Y me avergüenza que personajes nefastos como Camaño —la ministra de Trabajo que mantiene el récord histórico nacional de desocupación y la violenta abofeteadora de quien hoy es su socio político— y el camporista Wado de Pedro—cómplice de la administración fraudulenta de Aerolíneas— lleguen al Consejo de la Magistratura. Por eso he luchado y sigo luchando contra la famiglia unita peronista con todas mis fuerzas. Pero no quiero ver presa a Cristina ni fuera del Consejo a Camaño y De Pedro a costa de destruir la República.