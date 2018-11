Hay gente que la tiene clara, el mal está en el otro. Dueños del espacio del bien y la virtud, imaginan salvar a la patria eliminando al enemigo. Esto no suele ser grave si la demencia es limitada, salvo cuando son demasiados e imponen su pasión al resto de los mortales. Provocadores, todos, los de ambos bandos, no sea cosa de ser menos. Algunos elegantes y cultos, otros desaliñados y brutos, hay de todo en la viña del Señor. Pero ambos convencidos de la necesidad de eliminar al otro. La democracia es entre adversarios que se respetan, lo otro, abarcando distintos grados de violencia, es siempre parte de una sociedad que se desangra. Los fanáticos suelen ser apasionados, los otros, los democráticos, los que no ponemos en el odio la razón de nuestras vidas, difícilmente lo seamos. Necesitamos ponerle pasión a la cordura para no terminar en el caos de los que le ponen exagerada agresión a su demencia.