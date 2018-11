"No se dejan ayudar y, además, dicen pavadas. Las tonterías que aporta el ministro son un poco mucho. Hace apología del ajuste" precisó Pichetto al filo de la mordacidad. También calificó al ex presidente el Banco Central, Federico Sturzenegger, de siniestro y al resto de los funcionarios, de flojitos que no aguantan ninguna presión, renuncian y huyen afectados por ataques de pánico. Con los suyos no fue mucho más piadoso: "Hay algunos que creen que el Reino de los Cielos es de los pobres" les dedicó. Calificó al presupuesto como "el mal menor" y su empeño fue decisivo para conseguir los 45 votos que permitieron su aprobación.