La ley busca algunas reformas que no son menores, que harían que siete millones de argentinos vivan más tranquilos. Extender los contratos a tres años. Regular los aumentos con base en la inflación, pero también en los salarios (en 2018 los alquileres aumentaron un 45% más que la inflación). Facilitar las condiciones en relación con las garantías, el depósito y la responsabilidad en el pago de las comisiones inmobiliarias, las expensas extraordinarias y las reparaciones en el inmueble. Todo esto ya es un montón. Pero el programa no se agota en esta ley. Para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, tiene que haber un sistema alternativo al de las garantías propietarias, un blanqueo del mercado de alquileres y la aplicación de tasas impositivas mayores a las viviendas desocupadas. Eso sería una política pública que proteja el derecho a la vivienda por sobre la renta. No es la revolución bolchevique, pero en el contexto actual sería un cambio extraordinario. Es fundamental que la ley salga antes de fin de año. Por eso pedimos que el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Argentina Federal, el radicalismo y el bloque Red por Argentina honren su compromiso con el pueblo y exijan públicamente e institucionalmente la votación del dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y en el Senado lo antes posible.