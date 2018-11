Y no hablemos solo de deportes olímpicos, les doy un ejemplo de la primera división de fútbol femenino. A veces, por diversos motivos, los partidos se reprograman entre semana, y esas mujeres, también madres, no puedan asistir, porque no pueden faltar al trabajo o tienen que llevar a los chicos al colegio. Un varón, por desigualdades culturales y de género, puede sortear esa dificultad.