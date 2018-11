Vale decir que la erosión inflacionaria convirtió aquellos topes en valores cercanos a cero. El efecto no termina allí, pues al momento de la venta el resultado para determinar el impuesto a las ganancias debe calcularse en relación con el valor de compra menos las amortizaciones (aun la porción no deducible), y a los efectos del IVA la venta está gravada a la tasa general del 21%, a pesar de que el crédito fiscal de la compra no se haya podido computar.