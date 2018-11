La deuda con la niñez anota un año más y se encamina a seguir engrosándose. Para los millones de niños y niñas de nuestro país es mucho más que un número que crece. Son posibilidades que no llegan, puertas que se cierran, sufrimientos que se prolongan, reparaciones que no se concretan, desprotección asegurada. El acceso al conjunto de los derechos aún está lejos de ser realidad cotidiana y no se vislumbra en el corto plazo que esto vaya a revertirse.