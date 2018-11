Además, todo indica que hoy el capitalismo gira aceleradamente hacia un hipercapitalismo mundial financiero. Este, como dice el doctor Abel Posse: "No tiene rostro, no negocia, no representa a los países, pero se adueña de las situaciones políticas debilitando el respeto por el individuo, y rompiendo el concepto de soberanía". No es casual que Ángela Merkel haya dicho recientemente que la única fórmula para volver a la paz y la estabilidad es regresar al pensamiento místico-religioso, dado que el sentir pragmático del liberalismo está hundiendo al mundo en conflictos insalvables. Esto, a su manera, lo están haciendo la Rusia de Vladimir Putin y la China de Xi Jinping.