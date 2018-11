Una última deriva del mundo de las redes es que surge una ciudadanía nodal y universal. Cada individuo es un nodo de una infinita red. La información circula fuera de cualquier institución legitimadora. ¿Qué es pertinente? ¿Qué es verdad? Es casi imposible decirlo. Volvemos a un mundo de creencias. De fe. La política de redes, reticular, individual, de contacto, que explota las antinomias (me gusta/no me gusta), se ha vuelto el eje de la polis. Ya no hay tiempo para los argumentos, para las tácticas, para los procesos de largo aliento. Todo es ahora y aquí.