Nuestro proyecto no implica derribar el título del Código Civil que rige la adopción en el país, sino hacer aportes para agilizar el proceso, respetando los principios enunciados con anterioridad. De modo tal que no proponemos un cambio total del sistema, no estamos proponiendo medidas controversiales desde lo doctrinario, sino simplemente aplicando criterios lógicos con base en la aplicación práctica de la ley, no con base en doctrinas abstractas. Problemas concretos requieren soluciones concretas, y entendemos que las sugerencias de los jueces deben ser escuchadas.