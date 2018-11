Mientras los intelectuales de izquierda debaten el "horrible" rol de la prisión, seguimos contando víctimas como Zaira, la chica de 21 años asesinada que es noticia hoy, pero que se suma a las 3000 al año. La prisión puede no ser lo mejor que se haya inventado, pero hasta ahora es lo único que separa al criminal del que no lo es. Y así, por ejemplo, logró que Carlos Robledo Puch no matara a nadie más.