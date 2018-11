También los conservadores y los radicales aportaron mucho y hoy no dicen ya nada. Mauricio Macri es el comercio, el intermediario, no expresa al empresario productivo, destruye lo poco de clase media que nos queda, ya no hay herencia ni excusas, solo generan deuda y miseria. Pero acusarlos no alcanza, no sirve de nada si no somos capaces de generar una propuesta y un grupo de personas creíbles que la propongan.