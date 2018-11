Zaffaroni: ¡Perón no se escapó, lo echaron! ¡Es usted un ignorante! Si se quedaba, lo mataban. No es comparable con Lula, que está probada su complicidad con el delito. Con supremacía militar en el Ejército desistió de la lucha, pues todo conducía a la guerra civil. Esto que digo aún hoy no es comprendido ni aceptado por minúsculos sectores intelectuales que han quedado detenidos en el tiempo. Los que lo echaron han sido los que influyeron decididamente en su retorno. El general Pedro Eugenio Aramburu, Francisco Manrique, el general Alejandro A. Lanusse, el doctor Arturo Frondizi, el doctor Ricardo Balbín, el doctor Vicente Solano Lima, por citar solo algunos ejemplos de políticos que fueron capaces de desprenderse del odio y buscar acuerdos que hicieran gobernable la Argentina. Pero, Zaffaroni, Perón no robó, no malversó fondos del Estado. Estamos hablando de política, no de delito, territorio, este último, que usted conoce muy bien y la cúpula kirchnerista, a la que pertenece, también.