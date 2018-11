El intercambio evoluciona. Se transforma en discusión. Jim Acosta refuta hasta que el Presidente dice: "¿Sabes qué? Creo que debes dejarme dirigir el país y tú dirige CNN". Se acabó su ronda. Trump ratifica esto: "Ya es suficiente". Los demás periodistas, que esperan su turno, alzan la mano. Trump da el pase a un colega del de CNN; pero Jim Acosta persiste. No quiere soltar el micrófono. Trump, ya alterado, lo señala: "¡Que es suficiente!". Acosta sigue. Una pasante de The White House se acerca, acatando las órdenes de sus superiores, a arrebatarle el micrófono a Jim Acosta. El periodista no la deja. Con su mano izquierda la aparta. Rudamente trata de impedir que le arranquen el aparato. Mientras, Acosta sigue hablando. Ya hay un colega de pie esperando que le den la palabra, pero el de CNN insiste. Ahora pregunta sobre las investigaciones de Rusia. Trump responde a medias, porque no quiere. Dice, nuevamente: "Ya basta". Entonces, como Acosta sigue exclamando, Trump se aparta de la tribuna. Ahí es cuando el periodista cede y la pasante logra quedarse con el micrófono.