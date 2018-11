No son pocos los funcionarios, no todos claro, que tienen plena conciencia de que están perdiendo pie entre los votantes que acompañaron el cambio, un territorio en el que crece el desencanto. Admiten que no han logrado resolver ni uno solo de los problemas que afectan la vida diaria, sino que siguen sin encontrarle la vuelta a muchos de los frentes que han complicado. Reconocen que la gente espera una alegría, una señal que les permita recuperar alguna ilusión, pero que todavía esta posibilidad no aparece en los radares.